Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Suriye'nin İdlip kentindeki ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan 3 tır dolusu un dualarla gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Tavşanlı Şubesi ve Tavşanlı Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen 'İdlib’e Un Yardımı Kampanyası'nda toplanan ve 3 tırdan oluşan konvoy törenle bölgeye uğurlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Daire Amirleri, Din Görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kavaklı Kur'an Kursu öğreticisi Mehmet Bozkaya, Kur'an tilaveti okuması ile başladı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, “Türkiye Diyanet Vakfı Tavşanlı Şubesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle, hayırsever vatandaşlarımız ve gönüllüsü kardeşlerimizin katkılarıyla 3 tır dolusu unu İdlibli kardeşlerimize gönderiyoruz. Yardım kampanyamıza katkılarından dolayı hayırsever Tavşanlı halkına teşekkür ediyor, gayretlerinin yüce Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Cenabı Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Tören, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı teşekkür konuşması ve duanın ardından İdlib’e gönderilmek üzere yola çıktı.

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