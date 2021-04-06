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Kütahya’nın kanser tarama başarısı

İHA

Kütahya’nın kanser tarama başarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nün, meme kanseri taramasında Türkiye ikincisi, Rahim ağzı kanseri taramasında da Türkiye üçüncüsü olduğu bildirildi.
Kanser taraması çalışmalarında faaliyet gösteren personel ile bir araya gelen Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, başarı belgelerini takdim ederek, gayretli çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.
Erşan, "Kanser taramaları; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Mobil kanser tarama araçlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır" dedi.

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