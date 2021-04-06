Kütahya Belediyespor'un atletizm başarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren atletizm takımları, ulusal müsabakalarda başarı elde etmeye devam ediyor.

Son olarak Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen U16 Kulüplerarası Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Müsabakaları'nda, Kütahya Belediyespor Atletizm takımları, Kütahya’ya ve kulübe 2 kupa kazandırdı.

Yapılan müsabakalarda, takım sıralamasında Kütahya Belediyespor U16 erkeklerde birinci, U16 kızlarda ikincilik elde ettiler. Ferdi sıralamada ise, U16 kızlarda Melike Kurt ikinci, U16 kızlarda İrem Altın üçüncülük elde etti.

Takımların elde etmiş oldukları bu derecelerle yarı finale katılmaya hak kazandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.