Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, GedizUşak Karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mediha C. idaresindeki 43 LA 563 plakalı otomobil ile, Mustafa Y. yönetimindeki 34 CFJ 691 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücü Melek C. ile aynı ismi taşıyan annesi Melek C. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.