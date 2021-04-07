4 köye ayçiçeği tohumu dağıtımı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde “Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi” kapsamında 4 köyde yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz Gecek, Üçhüyük, Pusan ve Kuyucak köylerinde Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen “Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi” kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapılmıştır. Köylerimizdeki üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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