"Pazar yerleri daha modern olacak"

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ve beraberindeki heyet, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette, Oda Başkanı Akdaş, Başkan Işık’a çevresi tamamen kapatılan Pazartesi Pazarı için teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, tüm Pazar yerlerinin kapalı olması ile ilgili projesi, Pazartesi pazarı ile başladı. Çevresi tamamen kapatılarak daha korunaklı hale getirilen Pazartesi Pazarı ile ilgili ziyaret eden Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, Başkan Işık’a teşekkür etti.

Kütahya’daki Pazar yerlerinin daha modern bir hale gelmesinin, pazarcı esnafının daha rahat şartlarda hizmet sunmasına imkan tanırken, pazara gelen vatandaşların da modern ve rahat bir şekilde alışveriş imkanına kavuşacağını belirten Başkan Işık, merkez Pazar yeri olan Cumartesi ve Çarşamba Pazar yerinin Türkiye’ye örnek olacak şekilde projelendirilip, yapılacağını söyledi. Ziyarette, Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Akdaş, Kütahya Belediyesi tarafından pazarcı esnafına verilen desteklerden dolayı, Başkan Işık’a teşekkür etti.

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