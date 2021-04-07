Aslanapa'da ''Tekfen 2064 Elit 1'' çeşidi buğday kontrolleri yapıldı

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda topraktan ürün çıkış kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından, demonstrasyon çalışmaları kapsamında, ''Tekfen 2064 Elit 1'' adlı buğday çeşidinin çıkış ve arazi kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde elde edilen veriler üreticilerimizle paylaşıldı. Kontrollerimiz titizlikle devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanıldı.

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