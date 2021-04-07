DPÜ’de Akıllı Sistemler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Akıllı Sistemler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
DPÜ ASTAM Müdürlüğüne, Mühendislik Fakültesinin ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Özyön asaleten atandı.
Müdürlük görevine başlayan Doç. Dr. Serdar Özyön ASTAM ile yapay zeka teknolojileri ve optimizasyon alanları başta olmak üzere, nesnelerin interneti, büyük veri, robot teknolojileri, kontrol, otomasyon, endüstri 4.0 ve mekatronik gibi bütün akıllı sistem alanlarıyla ilgili paydaşları bir araya getirerek ARGE ve proje çalışmaları yürütmeyi amaçladıklarını belirtti.
ASTAM bünyesinde akıllı sistemlerle ilgili alanlarda yeni fikirler ve teknolojiler üretmek için Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında çeşitli üniversitelerden birçok değerli araştırmacı yer alıyor. ASTAM tarafından akıllı sistemler alanında merkezle birlikte çalışmak ve üretmek isteyen, yeni fikirleri, proje ve çözüm önerileri olan akademisyenler ve sektör paydaşları çalışma grupları altında yer almaya davet edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.