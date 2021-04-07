Hisarcık’ta “Covid-19 Slogan Oluşturma” yarışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından, “Sloganlarla Covid19 Tedbirleri Projesi” kapsamında, ''Bana Covid19 Sloganını Söyle'' isimli slogan oluşturma yarışması düzenlendi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, “Sloganlarla Covid 19 Tedbirleri Projesi” kapsamında Covid19 ile ilgili alınan tedbir ve kuralların çok önemli olduğunun toplumun tüm kesimlerine hissettirilmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde ''Bana Covid19 Sloganını Söyle'' isimli ödüllü slogan oluşturma yarışması düzenlediklerini söyledi.

Salgın hastalığa karşı konulan kuralların önemini topluma anlatmak için eğitimcilerin çalışma yapmasının mesleki bir görev olduğunu belirten Müdür Aydın, “ Yarışmada dereceye giren ilk 5 kişi 50 TL değerinde hediye çeki ile ödüllendirilecektir. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde verilecek” dedi.

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