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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“DPÜ‘den Silikon Vadisine” başlıklı söyleşi

İHA

“DPÜ‘den Silikon Vadisine” başlıklı söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından, Burak Bayram’ın konuşmacı olarak katıldığı Gençlik Buluşmaları Başarı Öyküleri kapsamında düzenlenen “DPÜ’den Silikon Vadisine” başlıklı söyleşi çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık'ın yaptığı söyleşi öncesi bir konuşma yapan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal,” Böyle güzel bir program yapan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bugünkü konuğumuz Burak Bayram, genç yaşta büyük başarılara imza attı. Burak Bayram gibi onu örnek alan çok öğrencilerimiz olacak. Burak kardeşimizin üniversitemize vereceği çok şey var. Kendisi örnek alınacak biri. İnşallah kendisini yakından tanıma fırsatı bulacağız” dedi.
Konuşmasının başında 2013 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesine başladığını söyleyen Burak Bayram, “2. Sınıftan beri aralıksız olarak iş hayatım başladı. İlk önce YouTube’ye içerik üreterek iş yolu çizmeye başladım. Daha sonra Microsoft’un partnerlik programına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi temsilcisi olarak seçildim. Üniversitemin son senesinde ise bir anda kendimi Microsoft’ta çalışırken buldum. Amerika’ya silikon vadisine gitme imkanım da oldu. Kütahya’da okuduğum zaman Kütahya Porselen’in yaptığı tasarım yarışmasında birinci oldum ve orada da çalıştım. En son olarak da mezuniyetime 6 ay kala TRT World çatısı altında işe girdim. Üniversite hayatım boyunca hiçbir yazı boş geçirmedim, çalıştım. Tatil yapma gibi bir imkanım olmadı. 8. sınıftan bugüne kadar YouTube’de yaklaşık 2 bin kadar içerik ürettim. Türkiye’nin en çok izlenen eğitim kanalı görevini uzun bir süre ben devralmıştım. Adobe Premier ve Ptohosop olmak üzere iki eğitim seti çıkardım. Ben her zaman kendi şirketimi kurma düşüncesiyle hareket ettim. Şu anda da kişisel bir şirketim bulunmaktadır” diye konuştu.

“Staj çok önemli”

Bayram, “ Üniversiteyi bitirdikten sonra, iş deneyiminiz yoksa ve birilerini tanımıyorsanız yaklaşık 1 sene işsiz olarak devam etme durumu ortaya çıkmaktadır. İnsanlar bildikleri, tanıdıkları ve iş bilen insanlar üzerinden yürümeye odaklılar. O yüzden staj çok önemli. Her fırsatta arkadaşlarımızın staj yapmasını tavsiye ederim. Üniversite hayatım boyunca ücretsiz olarak çok iş yaptım. Bu da şu anda bulunduğum yere gelmemi sağladı. Bilgisayar Mühendisliği okurken aynı zamanda İşletme okumaya da başlayan ama Tasarım da kendini geliştirmiş biri olarak birçok tasarım alanında ürünler ortaya koymuş durumdayım. Microsoft, Blesh gibi şirketlerde tasarım alanında çalışıp kendimi daha fazla geliştirdim. Dünyada 5 milyardan fazla akıllı telefon kullanan insan bulunmakta. Bu 5 milyar insanın 4 milyardan fazlası internet erişimine sahip. Şu anda TV kanallarından daha çok Netflix, Exxen gibi platformlar konuşuluyor. Bir şirket kurmak için eskiden kamu kurumlarına gitmek gerekiyordu. Ben şirketimi bir web sitesi üzerinden 5 dakikada kurdum. Teknolojiyi yakalayan kurum ve kuruluşların bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Kütahya’da okuduğum yıllar benim için çok güzeldi. Lisede yakalayamadığım arkadaşlıklarımı üniversite döneminde buldum" şeklinde konuştu.

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