Evinde çıkan yangından dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde gece yarısı bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki Halime Bardakçı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, dün gece yarısı Erdoğmuş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Halime Bardakçı’nın(84) evinde henüz nedeni belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Köylülerin durumu fark etmesiyle itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin içeriye girmesiyle baygın halde bulunan yaşlı kadının sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası öldüğü belirlendi.
Yaklaşık 3 saat süren yangın, Gediz itfaiyesinin ve köylülerin çabasıyla başka evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.