6 bin 150 adet fidan toprakla buluştu

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kurum Amirleri, Esenköy Muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ''Bugün düzenlenen etkinlikte 6 bin adet Karaçam, 50 adet Ahlat, 100 adet Ehrami Karaçamı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan protokol üyelerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli Aslanapa Orman İşletme Şeflerimize ve ekibine yaptıkları bu organizasyon için şükranlarımızı sunuyoruz'' dedi.

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