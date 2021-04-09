Okul bahçeleri dikilen fidanlarla güzelleşiyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından okul bahçelerinin ağaçlandırılması çalışmasına devam edildiği bildirildi.

Çalışmalar çerçevesinde Aslanapa Anadolu Lisesi ve Aslanapa İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Temiz çevre, yeşil alanların önemi ve doğayı koruma bilincinin öğrencilere verilmeye çalışıldığı etkinlikte, ıhlamur, mavi ladin, mazı ve Kütahya’nın endemik türü olan Ehrami Karaçam fidanları toprakla buluşturuldu.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ''Amacımız hem okul bahçelerini güzelleştirmek, hem de öğrencilere yaşanılır bir ortam oluşturmak. Etkinliğe katılanlara teşekkür ediyorum'' dedi.

Okul bahçesinde yapılan etkinlikte; Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan ve İlçe Kurum Müdürleri, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat ve Aslanapa Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları ile öğrenciler eşliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu ve ilk can suları verildi.

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