Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin güven tazeledi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurul toplantısında Başkan Hidayet Şahin güven tazeledi.

Değirmenciler düğün salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin tarafından 3 yıllık faaliyet raporu okundu. Tek listenin açık oylandığı seçimde Hidayet Şahin ve yönetimi güven tazeledi. 119 kayıtlı üyesi bulunan Simav Muhtarlar Derneği’nin olağan kongresi ve seçimin ardından, pandemi kuralları dikkate alınarak yemek ikramı yapıldı.

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