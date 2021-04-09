DPÜ’de “Pandemi Döneminde Eğitimin Durumu ve Geleceği” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından “Pandemi Döneminde Eğitimin Durumu ve Geleceği” başlıklı konferans çevrim içi olarak düzenlendi.

Prof. Dr. Mustafa Ergün’ün konuşmacı olarak katıldığı konferansa, çok sayıda öğrencinin yanı sıra, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile çok sayıda akademisyen ve idari personel de katıldı.

Konferans açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, pandemi sürecinin eğitim açısından oluşturduğu zorluklara değindi.

Konferansta konuşan Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytunga Oğuz, öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir uzmanlık mesleği olarak öğretmenliğin ülkemizdeki uzun tarihi gelişimine dikkat çekerek, öğretmenlerin karşılaştığı birçok zorluk olduğuna değindi ve pandemi döneminin de kendine özgü koşullarıyla öğretmenler için yeni sorunlar oluşturduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin öncelikli sorun alanlarının başında eğitime erişim ve katılım ile ilgili eşitsizliklerin geldiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Ergün, söz konusu eşitsizliklere yönelik çözüm önerileri sundu. Pandemi koşullarının aynı zamanda eğitim sisteminin geleceğini de şekillendirdiğini belirten Ergün, özellikle uzaktan ve çevrimiçi eğitim uygulamalarının giderek artan bir hızla eğitim süreci ile bütünleşeceğini ve hibrit eğitim gibi uygulamaların giderek yaygınlaşacağını ifade etti. Araştırmacılar için de pandemi sürecinin etkilerini incelemeye dönük çeşitli araştırma soruları öneren Ergün, konferansında pandemi sürecini eğitim açısından çok yönlü olarak değerlendirdi.

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