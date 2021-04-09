Hisarcık’ta çiftçilere budama eğitimi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından çiftçilere ceviz fidanlarında verim ve şekil budaması eğitimi verildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü teknik elemanları elemanlarınca Şeyhçakır köyünde yapılan bahçe kontrollerinde çiftçilere 2 yaşındaki cevizlere şekil budaması, 5 yaşındaki cevizlere verim budaması, geçiş iklim bölgesi olması sebebiyle modifiye lider budama şeklinde gösterildi. Çiftçilere ayrıca, hastalıklara önlem amaçlı bordo bulamacı, zararlılara karşı mücadele için kaolin anlatıldı. Bitki gelişimi için ihtiyaç duyulan Nisan ayında uygulanması gereken ağaç başına 400 gram Amonyum sülfat uygulanması önerildi.

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