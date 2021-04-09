Kütahya’da bin 885 öğrenci daha tablet bilgisayarına kavuşuyor

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Bakanlığın 11. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında, 25 GB internet paketiyle birlikte Kütahya’da bin 885 tablet bilgisayarın daha öğrencilere dağıtılacağını belirtti.

34 bin 445 tablet bilgisayarlık 11. faz dağıtım programında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayarların ulaştırıldığı illerin yöneticileri ile video konferansla bir araya geldi. Programda söz alan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Bakanlık tarafından gönderilen 3 bin 680 adet tablet bilgisayarı öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi. Müdür Hasan Başyiğit,” Hayırseverler, ticaret ve sanayi odalarımız, ticaret borsamız, belediyeler ve dernekler vasıtasıyla da 779 adet tablet bilgisayarı öğrencilerimizle buluşturduk. Toplamda 4 bin 459 adet tablet bilgisayarı öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bunun yanında uzaktan eğitime erişim imkanı bulunmayan, interneti olmayan öğrencilerle ilgili yaptığımız tespitler neticesinde öğrencilerimize, okul aile birlikleri ve okul müdürlükleri vasıtasıyla aylık olarak internet paketlerini ulaştırıyoruz. Böylece farklı bir çalışma olarak öğrencilerimizin günlük, haftalık ve aylık uzaktan eğitime erişiminin takibine de bu arada gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.



“EBA Destek Noktalarımız”

Başyiğit, "İlimizde 229 EBA Destek Noktamız ve 1 adet de Gezici EBA Destek aracımız bulunmakta. Günlük bin 738 kapasitemiz var. Bugüne kadar 32 bin öğrencimiz EBA Destek Noktalarından destek aldı ve almaya devam ediyor. Okullarımızdaki akıllı tahtası bulunan bütün sınıflarımızı, EBA Destek Nokta dışında isteyen öğrencilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Ayrıca muhtarlarımızın muhtarlıklarda açmış oldukları EBA Destek Noktaları, köylerde interneti bulunan imamlarımızın uygun yerlerde oluşturdukları EBA Destek Noktalarıyla da internete, uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimizi destekliyoruz. Yaptığımız çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Bizlere olan desteklerinizi her zaman hissediyoruz, sahada öğretmenlerimizle öğretmenler odalarında zikrediyoruz. Bunun için teşekkürlerimi sunuyorum. Kütahya'daki eğitim camiası adına sizlere saygılar ve selamlar sunuyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.