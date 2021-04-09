Minik öğrenciden örnek davranış Aldığı ödülü ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Kütahya’da Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması’nda teşvik ödülünü alan Linyit İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ayşe Vera Cantaş’ın ödülünü Mehmet Akif Ersoy gibi ihtiyaç sahiplerine bağışlaması büyük takdir topladı.

Kütahya Belediyesi 3. dönem 4. olağan meclis toplantısında, ‘Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması’nda derece alan öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Alim Işık tarafından verildi. Törende teşvik ödülünü alan Ayşe Vera Cantaş, ödülünü Mehmet Akif Ersoy gibi bağışlaması, meclis üyeleri ve Başkan Işık tarafından ayakta alkışlandı.

Meclis toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce, Kütahya Belediyesi 2020 Ahmet Yakupoğlu Kültür Ve Sanat Sezonu Kapsamında, İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı nedeniyle düzenlenen ‘Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması’nda derece alan öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Alim Işık tarafından verildi.

Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini En Güzel Okuma Yarışması’na yapılan 30 müracaatı seçici kurul üyeleri değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülü yarışmaya “Bülbül” şiiri ile katılan Kütahya Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Ebrar Aslan’a, ikincilik ödülü “Cenk Marşı” şiiriyle katılan Kütahya Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Belinay Taşgın’a, üçüncülük ödülü ise yarışmaya İstiklal Marşı ile katılan Trabzon Ortahisar 17 Şubat Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Beyzanur Piştofoğlu’na ve teşvik ödülü ise, İstiklal Marşı ile katılan Kütahya Linyit İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ayşe Vera Cantaş’a verildi.

Ödül töreninde teşvik ödülünü alan minik Ayşe Vera Cantaş, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u örnek aldığını ve Ersoy gibi ödülünü almayarak, ihtiyaç sahibi kişilere bağışlamak istediğini söyledi. Bu duyarlı davranışı ile meclis üyelerinin ve Başkan Işık’ın takdirini kazanan Cantaş, uzun süre ayakta alkışlandı.

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