Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç´te etkili olan kar yağışı, İnegöl kara yolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiğini olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-04-09 16:29:36



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