Kütahya’da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi yakalandı

Kütahya’da jandarma tarafından durdurulan iki araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A. (27), A.T. ( 32 ), İ.C. (20), N.Ç. (28 ), Y.A. ( 24 ), M.İ. ( 23 ), O.K.(29) isimli şahısların plakalı belirlenen iki araç içerisinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve kullandıkları bilgisine ulaştı. İl Merkez Ziğra Mahallesi Alanyut köyü yol ayrımında durdurulan bahse konu araçlarda ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 30 gram tütün içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet kelebek tabir edilen bıçak, 1 adet ekmek bıçağı ve 100 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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