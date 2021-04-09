Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor

Kütahya'da Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına düştü. Hafta sonu kısıtlamaları öncesi alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşların ilk tercihi hurma ve iftariyelikler oldu.

Ramazan öncesi alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tuttu. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma ve kuru meyveler en çok tercih edilenlerin başında yer aldı. Hurma fiyatlarının 12 liradan başlayarak 80 liraya çıktığını söyleyen işletmeci Sadık Bayrakoğlu “Şuan için hareketlilik başladı, bizler de hurma çeşitleri ile Ramazana hazırız. Hurmalar 12 liradan başlıyor 80 liraya kadar çıkıyor. Hurmalarımız Cezayir’den, Tunus’dan, Medine’den geliyor, biz de vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Zahide isminde bir hurmamız var şeker oranı düşük olması nedeni ile şeker hastalarının ona ilgisi oldukça yüksek. Hurmanın yanı sıra hoşaflık kuru üzüm, erik, vişne, incir gibi kuru meyvelerde sahur için vatandaşlarımız tercih ediyorlar.” dedi.

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