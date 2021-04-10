Dumlupınar'da ''Kadına karşı şiddetle mücadele'' toplantısı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon izleme ve değerlendirme planı kapsamında, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Aslanapa Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Toplantımıza Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ve ilgili kurum amirleri katıldı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda ilçe genelinde meydana gelen olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirler ele alındı. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engelleme konu başlıkları değerlendirildi'' ifadelerini kullandı.

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