Başkan Doğan: ''Kan bağışı can bağışıdır''

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yapılan kan bağışı kampanyasına, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan da katılarak bağışta bulundu.

Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulunan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Kan bağışının olmadığı bir toplumda, binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini bilmemiz gerekir. Düzenli kan bağışında bulunmanın insan hayatını kurtarmada önem arz ettiğini, herkesin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğini, bu sebeple tamamen gönüllülük esasına dayalı bir bilinçle her bireyin kan vermesi gerektiğini unutmamalıyız. Bu gün ilçemizde kısa sürede 75 ünite kan bağışı olması bizleri memnun etmiştir. Özellikle Korona virüs salgınının olduğu bu dönemde tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Unutmayın kan bağışı can bağışıdır'' ifadelerini kullandı.

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