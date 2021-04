Türkiye’nin ilk “Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı” çocuklarla buluştu

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Kütahya İl Özel İdaresi ve PTT Anonim Lojistik A.Ş. destekleriyle hayata geçirilen “Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı” Kütahya’nın merkez köylerinden Kızılcaören’de çocuklarla buluştu.

Özellikle kırsal kesimdeki çocukların kendilerine olan inanç ve motivasyonunu artırmak, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan motivasyon tırının ilk durağı Kızılcaören Köyü oldu. Motivasyon tırında çocukları ziyaret eden Vali Ali Çelik onlarla sohbet etti, oyunlar oynadı.

Çocuklar için hazırlanan mobil tırda DPÜ Simav MYO İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Kudret Armağan tarafından çocuklara eğlendirirken öğreten eğitimler verildi. Çocuklar, beyin egzersizlerinden, etkili iletişime, doğru nefes almadan odaklanmaya dek birçok alanda zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak oyunları Vali Ali Çelik ile birlikte tecrübe etti.

Çocuklar için hem keyifli hem de verimli bir gün olduğunu belirten Vali Ali Çelik, Kütahya’nın 546 köyünün ziyaret edilmesinin ardından 81 ilde binlerce çocuğa ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklara günün anısına Kütahya Valiliğince hazırlatılan ahşap kalemlik, ahşap tetris ve çeşitli hediyeler verildi.

Proje kapsamında Kızılcaören İlk ve Ortaokulunda da çocuklara Kütahya AFAD ekipleri tarafından temel afet eğitimi verildi. Çocuklar; deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde neler yapılması gerektiğini ve kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrendi.



“Hayatın her alanında umudumuz çocuklarımız”

Çocukların ilgisinin sevindirici olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Hayatın her alanında umudumuz çocuklarımız. Evlatlarımıza ve ailelerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, her biriyle gurur duyuyorum” dedi.

Vali Çelik, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleriyle Kızılcaören sakinlerini de evlerinde ziyaret ederek hal hatır sordu. Hane ziyaretlerinde vatandaşların istek ve talepleri dinleyen Vali Çelik, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür eden Çelik, “Vatandaşlarımızı, büyüklerimizi ve yavrularımızı evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Misafirperverliklerinden dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“Ücretsiz sağlık taraması”

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzman ekiplerin de yer aldığı programda, vatandaşlara ağız ve diş sağlığı, sağlık kontrolü, kanser taraması ve bilgilendirme yapıldı.

Programda Vali Ali Çelik’e Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Öztopal eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.