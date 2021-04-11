Kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi

Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde, Hüseyin Özkaya (59) kontrol etmek istediği otomobilinin altındayken, krikonun boşalması sonucu sıkıştı. ağır yaralanan Özkaya, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dereli köyünde oturan Hüseyin Özkaya, muayene zamanı yaklaşan otomobilini kriko ile yükselterek altına girdi ve kontrol etmek istedi. Kısa süre sonra krikonun boşalması sonucu Özkaya aracın altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla aracın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Özkaya, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU
2021-04-11 22:20:47
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