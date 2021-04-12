5 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışırken yakalandılar

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´nın Altıntaş ilçesinde ruhsatsız tabanca satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şüphelinin satmak amacıyla ruhsatsız tabanca getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan M.A.Y. (24), U.G. (35) ve S.S.´nin (23) bulunduğu otomobil, Altıntaş Çakırsaz köyü yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadeleri için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-04-12 13:39:27



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