Polis ekipleri çocuklara hediyeler dağıttı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Eminiyet Amirliği tarafından Polis Haftası dolayısıyla çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çocukların sevgi seli ile karşılanan polisler; çikolata, kek ile meyve suyu gibi ikramlarda bulunarak oyuncak dağıttılar. Polis memurları, Çavdarhisar ilçesinde gördükleri çocuklara çikolata ve çeşitli ikramlar yaptıklarını dile getirdiler. Emniyet mensupları, "Buradaki asıl maksat çocuklara yakın olmak, onlarla sohbet etmek, varsa sorunlarını dinlemek, yardımcı olmak ve bu şekilde çocuklarla kaynaşmaktır. Ayrıca parklarda oynayan çocuklarımıza Korona virüs önlemleri kapsamında bilgiler verildi" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.