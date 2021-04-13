Kaymakam, karantina altına alınan köyde incelemelerde bulundu

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Kütahya'nın Aslanapa İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan Tokul köyünde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Kaymakam Pelvan, yaptığı inceleme ve denetimlerde, karantina kurallarının titizlikle uygulanması için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Karantinadaki vatandaşlarımızın genel durumları iyi, durumu ağır olan bir hastamız yok. İlçe jandarma ekibimizin köyde almış oldukları emniyet tedbirlerini yerinde gördük. Market, eczane gibi genel ihtiyacı olanların ihtiyaçları yine ekiplerimiz tarafından gideriliyor" dedi.

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