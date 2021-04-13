Kaymakamı Sak ve Başkan Akağaç'tan yaşlı ve hastalara ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, köylerde yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile beraber Yüylük köyünde ikamet eden Rıza Durmaz ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Salih Sak, yaşlı vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan özellikle kimsesiz aileleri ve hastaları sık sık ziyaret ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Akağaç ise, "Yaşlılarımızın sıkıntılarını kendilerinden dinliyoruz. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkanlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra devletimizin imkanlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı belirttik. Yaşlılarımıza ziyaretlerimiz devam edecek" diye konuştu.

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