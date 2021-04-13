Hisarcık’ta emniyet kemeri uygulaması

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Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik büro ekipleri tarafından yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı emniyet kemeri uygulamasında sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken, araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Kontrollerde ekipler emniyet kemeri takma konusunda duyarlılık gösterenlere teşekkür ederken, emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Gerçekleştirilen uygulamalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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