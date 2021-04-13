Tavşanlı'da trafik kazası, 3 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, TavşanlıKütahya karayolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan A. B. 43 U 7827 idaresindeki plakalı araç ile A.H. idaresindeki 43 ABY 533 plakalı araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, sürücü A. B. ve aynı araçta bulunan E.B. ve İ.E.B. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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