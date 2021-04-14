Kütahya’da “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi”

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamında sanat etkinliklerinin Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden 6 danışman öğretmen ve 6 öğrencinin ev sahipliğinde devam ettiği bildirildi.

Projeyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sanat etkinliklerinde Kütahya ve Bilecik'ten projeye dahil olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki sanata eğilimi olan öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin deneyimli öğretmenleri ve gönüllü öğrencilerinden teknik bilgi ve destek alarak yeni ürün ve çalışmalar ortaya çıkarırken, aynı zamanda ürün ve eserleriyle ödül alma fırsatını da yakalamış olacaklar. Sanat ve zanaatın bir araya geldiği etkinlikler 1 Mart 2021 30 Nisan 2021 tarihleri arasında iki aylık bir çalışma süresini kapsıyor ve çevirim içi olarak gerçekleştiriliyor. Proje etkinliklerinde, öğrenciler resim ya da müzik, ses icrası alanlarında haftada 2 gün birer saat çalışma yaparak 2 aylık eğitimin sonunda bireysel ürünler ortaya koyabilecek düzeye gelebilecekler. Projeyi ilgi çekici kılan yanlardan biri ise öğrencilerimizin ortaya koyacakları ve değerlendirmeye sunacakları ürünlerin konularının serbest olması. Öğrenciler müzik alanında 5 dakikayı geçmeyecek "Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Batı Müziği" türünde eserleri icra edecekler, görsel sanatlar alanında ise karakalem türünde serbest temalı ürünler ortaya koyacaklardır. Kütahya’dan 7, Bilecik'ten 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 66 gönüllü öğrencinin katıldığı proje etkinliğinin sonunda Mayıs ayında yapılacak değerlendirmede, her iki alanda da (resimmüzik) il birincisi olan eserler Bakanlığımız tarafından ödüllendirilecektir. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesiyle Meslek Liselerimizin fiziki mekan ve donanım kalitesinin artırılmasıyla birlikte öğretmen ve öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerin yanında sosyal ve kültürel yönden de gelişimleri amaçlanmaktadır. Okullarımızın proje faaliyetlerine ilgi ve katılımların yoğun olduğu gözlemlenmektedir” denildi.

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