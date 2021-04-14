Başkan Doğan: ''Ramazan, İslam’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini bütün dünyaya gösteren bir aydır''

Kütahya'nın Emet İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket ayı olan mübarek Ramazan günlerini Emet ilçesinde en iyi şekilde değerlendirmek için her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayının milli birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirten Doğan, “Allah’a olan kulluk şuurunun derinden hissedildiği, milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Emetli kardeşlerimize kutlu olmasını dilerim. Ramazan ayında, oruç ibadetinin yanında yardımlaşma ve dayanışmanın da ön plana çıkar. Nefislerimizi terbiye etme fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. 11 ayın sultanı Ramazan ayını bir kere daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan, İslâm’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa gösteren bir aydır. Ramazan ayı Müslümanların Allah’ı idrak ettikleri, kendilerine rızık olarak verilen şeyleri paylaştıkları bir aydır. Bu mübarek ay, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma duygusunu da ön plana çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.