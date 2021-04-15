Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde H.L.U., B.A. ve E.E.E. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, KütahyaEskişehir yolu girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Şahısların üstlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 413 adet Ecstasy hap ve 2,83 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden H.L.U. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken, B.A. ve E.E.E. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.