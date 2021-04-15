Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde H.L.U., B.A. ve E.E.E. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, KütahyaEskişehir yolu girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Şahısların üstlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 413 adet Ecstasy hap ve 2,83 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden H.L.U. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken, B.A. ve E.E.E. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.