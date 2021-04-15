Tavşanlı'da trafik kazası 1 yaralı

Bu iller dikkat! Sağanak yağmur var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Domaniç Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Günay yönetimindeki 43 U 0967 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Tunçbilek Beldesi Mezarlık duvarına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.