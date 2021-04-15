Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 5 sokak köpeği ölü bulundu. Yapılan incelemede zehirlendikleri belirlenen köpeklerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Simav Belediye Meydanı'nda dün saat 23.00 sıralarında, köpek ölülerini görenler, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, 5 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. İncelemenin ardından köpek ölüleri bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, hayvanları zehirleyen kişinin bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Olaya tepki gösteren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İnsanlıktan nasibini almamış, vicdan yoksunu kimliği belirsiz birtakım kişi veya kişiler tarafından belediyemiz civarında bulunan 5 sokak dostumuz, ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Sorumluların bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermeleri için Simav Belediyesi olarak bu vahşetin peşini bırakmayacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN
2021-04-15 17:39:38
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