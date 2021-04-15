Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı



Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 5 sokak köpeği ölü bulundu. Yapılan incelemede zehirlendikleri belirlenen köpeklerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Simav Belediye Meydanı'nda dün saat 23.00 sıralarında, köpek ölülerini görenler, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, 5 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. İncelemenin ardından köpek ölüleri bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, hayvanları zehirleyen kişinin bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olaya tepki gösteren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İnsanlıktan nasibini almamış, vicdan yoksunu kimliği belirsiz birtakım kişi veya kişiler tarafından belediyemiz civarında bulunan 5 sokak dostumuz, ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Sorumluların bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermeleri için Simav Belediyesi olarak bu vahşetin peşini bırakmayacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2021-04-15 17:39:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.