Kütahya'da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

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Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sevkıyatı yaptığının belirlenmesi üzerine aracı takibe alındı. KütahyaEskişehir karayolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K.'nın sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi. Şüpheli İ.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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