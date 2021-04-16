Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ekmek ve pide fırınlarında Ramazan pidesi gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Ramazan ayında vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda tatlı üretim noktalarının denetleniyor. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ve insan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri, Emet halkımızın sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla fırınlarımızı sık sık denetliyor. Yaptığımız denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ediyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.