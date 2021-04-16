Pandemi dönemini modifiyeli bisiklet üreterek değerlendiriyor

Kütahya'da ortaokul öğrencisi olan 15 yaşındaki Kaan Aksu'nun pandemi dönemini değerlendirmek için internetten görüp yaptığı modifiyeli bisikletler, ilgileri üzerine topluyor.

Kaan Aksu, sanayiden temin ettiği malzemeler ile bisiklet parçalarını kaynak makinesi kullanarak birleştiriyor ve ardından farklı malzemeler kullanarak süslüyor. Alışılmışın dışında bisikletler ortaya çıkaran Aksu, gördüğü yoğun ilgiyi şu cümlelerle anlattı;

“Derviş Paşa Ortaokulu'nda öğrenciyim. İnternette modifiyeli bisikletleri görüyor ve yapmayı çok arzu ediyordum. Bende yapabilirim dedim ve yaptım. İlk yaptığım modifiyeli bisiklete Şirin Life adını verdim. Bu bisiklet bana şans getirdi ve yoğun ilgi gördü. Merkezi caddelerde modifiyeli bisikletimle gezmeye çıktığımda sürekli bisikletimle fotoğraf çekiniyorlar. Durdurup bakıyorlar. Bir sürü kişi başına toplanıyor. Bu modifiyeli bisikletten 4 adet yaptım 5’incisi yapım aşamasında. Ailem modifiyeli bisiklete olan ilgime destek veriyor. Malzemeleri sanayiden temin ediyorum. Evimizde modifiyeli bisiklet üretmek için malzemelerim ve kaynak makinem var. Evimde pandemi döneminde modifiyeli bisikletler üretiyorum.”

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