Kütahya’da meslek liselerindeki kütüphaneler yenileniyor

Kütahya’da “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul” projesi kapsamında meslek liselerindeki kütüphanelerin yenilendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ülke genelinde Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi kapsamında, 1000 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde binlerce ışık saçacak bir düşünce ile kütüphane yenileme çalışmaları devam ediyor. Proje ile ülkenin değişik coğrafi ve kültürel alanlarında öğretmen, öğrenci ve velilere küçük dokunuşlar yaparak farkındalık oluşturmaktadır. Bu kapsamda da Kütahya genelinde “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul” projesi kapsamında bulunan Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 7 Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizde bu kapsamda kütüphane kurulumu ve mevcut kütüphanelerin iyileştirmesi yapılmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında kütüphanelerin daha nezih ve modern bir hale getirilmesi ile öğretmen, öğrenci ve velilerimizin buralardan faydalanmasını sağlamaktır” denildi.

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