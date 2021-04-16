Hisarcık’ta çörekotu ekimi yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü demonstrasyon çalışmaları kapsamında çörekotu ekimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları denetiminde Karbasan köyünde 5 dekarlık alanda dekara 1,2 kilogram çörekotu tohumu dekara 10 kilogram DAP gübresi mibzer ile ekimi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya’nın da katılımıyla gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.