Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel ile bir araya geldi.

Belediye Hizmet Binası, İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüklerini ziyaret ederek görevli personelin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Alim Işık, tek tek birimleri dolaşarak birim personelin taleplerini dinledi ve birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışmalarında İtfaiye erlerine ve temizlik işçilerine başarılar dileyen Işık, çalışanlarla da kısa süre sohbet etti.

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