Sırt çantasında 2.5 kilo kokain ile yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da sırt çantasında 2.5 kilo kokain ile yakalanan İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İ.K.´nin içinde bulunduğu araç, KütahyaEskişehir karayolunda polis uygulama noktasında durduruldu. İ.K.´nın sırt çantasında yapılan aramada 2.5 kilo kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-04-16 15:28:55
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