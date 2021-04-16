Sırt çantasında 2.5 kilo kokain ile yakalandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da sırt çantasında 2.5 kilo kokain ile yakalanan İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İ.K.´nin içinde bulunduğu araç, KütahyaEskişehir karayolunda polis uygulama noktasında durduruldu. İ.K.´nın sırt çantasında yapılan aramada 2.5 kilo kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-04-16 15:28:55



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