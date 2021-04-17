Kütahya’ya 18 yılda 1 milyar TL yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Kütahya 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, Kütahya’ya 18 yılda 154 iş ile 1 milyar 296 milyon 126 bin 317 TL yatırım yapıldığını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 34. Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ali Çelik, Şube Müdürü İbrahim Kavak tarafından karşılandı. Vali Çelik, Şube Müdür Yardımcıları ve personelle tanışarak işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Müdürü İbrahim Kavak, yapılan yatırımlar ve faaliyetler hakkında Vali Ali Çelik’e detaylı bilgiler verdi. Kütahya’ya 18 yılda 154 iş ile 1 milyar 296 milyon 126 bin 317 TL yatırım yapıldığını aktaran Müdür İbrahim Kavak, “Bu yatırımlarla yılda 154 milyon TL zirai gelir artışı, 20 bin 485 kişilik istihdam sağlanmıştır” dedi.



“158 bin 640 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı”

Müdür Kavak, Kütahya’ya 20032021 yılları arasında inşa edilen 23 adet baraj ve gölet, 19 adet sulama tesisi, 103 adet taşkın koruma ile 158 bin 640 dekar tarım arazisi sulamaya açıldığını, 129 yerleşim yeri ve 11 bin 463 dekar tarım arazisinin taşkından korunduğunu belirtti.



“20 bin 485 kişiye istihdam sağlandı”

Hizmete açılan tesislerde yılda 154 milyon net gelir artışı sağlandığını söyleyen Kavak, “20 bin 485 kişiye istihdam sağlandı. 138 milyon metreküp depolamalı 23 adet baraj ve göletle 135 bin 620 dekar tarım alanı sulanıyor” dedi.



“Ciddi gayret ve özverili çalışmalardan memnuniyet duydum”

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, “İçme suyu ve tarımsal amaçlı sulama suyu temini çalışmalarında başta Şube Müdürümüz İbrahim Kavak olmak üzere tüm çalışanların ciddi gayretlerini, heyecanlarını müşahede etmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tüm DSİ ailesine ve çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyor, Kütahya’mızın sulanabilir arazi varlığının artırılması için özverili çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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