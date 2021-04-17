Aslanapa'da karaçam tohumları toprakla buluştu

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’’Tohumlar fidan olsun projesi’’ kapsamında karaçam tohumları toprakla buluştu.

Aslanapa Ören Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Aslanapa İlçemize bağlı Çamdibi ve Tokul köyü ormanlarında doğal gençleştirme çalışmalarımızın tamamlayıcısı olan, topladığımız kozalaklardan çıkan 200 kilogram karaçam tohumlarını toprakla buluşturduk. Etkinliğimize katılan Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan ve kurum amirlerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.