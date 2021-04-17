Ticaret Odasından 100 aileye Ramazan yardımı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Tavşanlı Ticaret Odası tarafından 100 aileye Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yardım yapıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Son 1 senedir tüm dünyayı hem psikolojik hem de ekonomik alanda etkileyen (Covid19) salgını nedeniyle evlerimize kapanmak ve hayat alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Bir süre daha önlemlerimizi alarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmaya çalışacağız. Bu süreçte iş dünyası insanları vatandaşlarımızın yanında oluyor. Ramazan ayı dolayısıyla Tavşanlı Ticaret Odası üyelerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 100 TL'lik 100 adet alışveriş çeki şahsıma teslim edildi. Bizlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

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