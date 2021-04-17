Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

Kütahya’da, koronavirüs ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda pozitif vaka izolasyon kuralını ihlal eden 1 kişi sağlık ekipleri ile polis eşliğinde yurda yerleştirildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda pozitif vaka izolasyon kuralını ihlal eden 1 kişi Zafertepe polis noktasında yakalandı. İdari para cezası uygulanan ve suç duyurusunda bulunulan şahıs, karantina süresini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi” denildi.

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