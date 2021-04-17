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Vali Çelik: ”Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik etmek ve bilgilendirmek”

İHA

Vali Çelik: ”Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik etmek ve bilgilendirmek”

Kütahya Valisi Vali Ali Çelik, 12 ilçe Kaymakamıyla video konferans yöntemiyle Covid19 tedbirleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Toplantıda, merkez ve 12 ilçenin vaka sayıları, hastane durumları, uygulanan tedbirler ile kısmi kapanmada uygulanacak tedbirler değerlendirildi.

“Temaslıları gizlemeyin”
Mutasyonlu virüs sebebiyle vakalarda hızlı bir artış yaşandığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, “Vakalar arttıkça hastaneye yansımalar oluyor. Korona virüsün hayatımızdan bir an önce çıkması için gayret gösteriyoruz. Fakat izolasyon kurallarına riayet etmeme ve temaslı kişileri gizleme gibi toplum sağlığını riske atan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Testi pozitif çıkan vakalarımız temaslı oldukları kişileri mutlaka filyasyon ekiplerimize bildirsinler” dedi.

“Sağlık sistemimiz sıkıntıya girmemeli”
Kısmi kapanma sürecinde tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasını isteyen Vali Ali Çelik, “Geldiğimiz aşamada yoğun bakım ve hastaneyi zorlayan bir süreç yok. Ama bu artış hızıyla gidersek sağlık sistemimiz sıkıntıya girecek. Tedbirlere ne kadar riayet edersek salgını o kadar çabuk atlatırız” dedi.

“Mahalle bazlı görevlendirme“
Geniş kapsamlı denetimlerin artırılacağını ve mahalle bazlı görevlendirme yapılacağını kaydeden Vali Çelik, “Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik etmek ve bilgilendirmek. İl merkezimizde ve ilçelerimizde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştireceğiz. Başta kaymakamlarımız olmak üzere kolluk kuvvetlerimiz, daire müdürlerimiz ve kamu personelimiz vatandaşımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve korona virüsle etkin mücadele için sahada olacak. Suiistimal edici davranışlarla karşılaşılması halinde de gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Vali Çelik’in koordinasyonundaki toplantıya, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin ile Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

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