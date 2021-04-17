Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, evinin bodrum katında ahşap yakmaya yarayan, kendi ürettiği aparatı kullanan 2 çocuk babası Fatih Arslan (45), elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi. Eşini 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah´ım bu nasıl bir acı?" diyerek, gözyaşı döktü.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak'taki evde meydana geldi. Bodrum katta, kendi yaptığı ahşap yakma aparatıyla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Fatih Arslan, elektrik akımına kapıldı. Arslan´ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Berber olduğu öğrenilen Fatih Arslan´ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
EŞİNDEN 3 AY SONRA EVLAT ACISI
Acı haberi alan Fatih Arslan´ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Eşini de 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiğini söyleyen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah´ım bu nasıl bir acı? 3 ay önce de yaşadım" diyerek, gözyaşı döktü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-04-17 17:06:05
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