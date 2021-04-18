Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"

İHA

Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"

Kütahya AK Parti İl Başkan Sebahattin Ceyhun, AK Gençlerin sokaklarda iftara evlerine yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını belirtti.
İl Başkan Sebahattin Ceyhun, “AK Gençlerimiz Kütahya’nın çeşitli bölgelerinde ramazanda iftara evlerine yetişemeyen hemşerilerimize AK Gençlerimiz ikramlarda bulunmakta, ayrıca kısıtlama zamanlarında ihtiyacı olan vatandaşlara yine AK Gençlerimiz yetişmektedir. Genç kardeşlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından ...
Kütahya’da yaralı baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kütahya’da yaralı baykuş tedavi altına alındı
Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye ...
Kütahya’da Halk Ekmek büfesi açıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da Halk Ekmek büfesi açıldı
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Hisarcık’ta sokağa çıkma yasağında denetim
YEREL HABERLER Hisarcık’ta sokağa çıkma yasağında denetim
Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden ...
Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden ...
Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde ...
Başkan Işık, itfaiyeciler ve temizlik işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Işık, itfaiyeciler ve temizlik işçileriyle bir ...
Vali Çelik: ”Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik etmek ve bilgilendirmek”
YEREL HABERLER Vali Çelik: ”Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik ...
Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda ...
Başkan Arif Teke: ’’Halk pazarımız ilçe ekonomimiz için çok önemli’’
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: ’’Halk pazarımız ilçe ekonomimiz ...
Ticaret Odasından 100 aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Ticaret Odasından 100 aileye Ramazan yardımı
Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi
"Bu Vatan Benim" isimli resim yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu
YEREL HABERLER "Bu Vatan Benim" isimli resim yarışmasında dereceye ...
Hisarcık’ta iftar sonrası aşılama devam ediyor
YEREL HABERLER Hisarcık’ta iftar sonrası aşılama devam ediyor
Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Aslanapa'da ''Tekfen 2064'' yeni çeşit buğday gübreleme çalışmaları
YEREL HABERLER Aslanapa'da ''Tekfen 2064'' yeni çeşit buğday ...
Aslanapa'da karaçam tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Aslanapa'da karaçam tohumları toprakla buluştu
Özel öğrencilerin el emeği ürünleri Meslek okulunda el becerilerini geliştiriyorlar Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş: "Özel çocuklarımız üretimin bir parçası olmaktan son derece memnunlar, özgüvenleri artıyor ve kendileri onore oluyorlar.”
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin el emeği ürünleri Meslek okulunda ...
Kütahya’ya 18 yılda 1 milyar TL yatırım
YEREL HABERLER Kütahya’ya 18 yılda 1 milyar TL yatırım
Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"